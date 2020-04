69-Jährige bei Fahrradunfall in Oberösterreich getötet

Wels – Bei einem Verkehrsunfall in Oberösterreich ist am Ostersonntag eine Radfahrerin getötet worden. Die 69-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land wollte am Nachmittag mit ihrem Rad auf der Gemeindestraße in Sattledt eine Kreuzung überqueren, als sie mit einem Pkw zusammenstieß, wie Polizei am Abend mitteilte.