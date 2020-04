Gut zu wissen: So schaut der Corona-Festivalsommer 2020 aktuell aus

Innsbruck – Das Nova Rock Festival sollte eigentlich Anfang Juni den Reigen der großen Musikfestivals in Österreich eröffnen. Doch das beliebte Rock-Treffen fiel dem Coronavirus zum Opfer. Welche Festivals in und außerhalb Österreichs noch betroffen sind, welche verschoben wurden und was mit den Karten passiert, erfahren Sie hier:

📅 Wie ist der aktuelle Stand bei Veranstaltungen?

Seit Montag ist klar, dass zumindest bis Ende Juni keine Veranstaltungen stattfinden werden.

❓ Wo erfahre ich, welche Veranstaltungen abgesagt sind?

Manche Veranstalter haben ihre Events bereits abgesagt, insbesondere jene, die bis Ende Juni stattfinden sollten. Andere wurden verschoben. Von einigen ist aber noch nichts bekannt. Ende April werde die Regierung bekanntgeben, wie es mit Veranstaltungen im Sommer weitergeht. Wer seine Karten bei oeticket gekauft hat kann unter diesem Link den aktuellen Status der Veranstaltung abfragen.

Der Geschäftsführer von Barracuda Music, – unter anderem verantwortlich für das Nova Rock und Frequency – Ewald Tatar erklärt die Situation: „Wir müssen momentan davon ausgehen, dass die Konzerte und Festivals stattfinden werden. Aber natürlich haben wir im Hinterkopf, dass das möglicherweise alles nicht passiert." Außerdem würden die Bands nachfragen, wie es im Sommer weitergeht. „Wir können ohnehin nur darauf warten, was die Regierung entscheidet und diese Informationen dann weitergeben."

Wir können ohnehin nur darauf warten, was die Regierung entscheidet und diese Informationen dann weitergeben. Ewald Tatar (Geschäftsführer Barracuda Music)

🎉Nova Rock abgesagt

(Archivbild) © APA/EPA/HERBERT P. OCZERET

Eine Alternative zur Absage des Nova Rock hätte es nicht gegeben, sagt Tatar: Nein, das kannst du nur absagen und nicht auf September oder Oktober verschieben. Einfach, weil du so viele Partnerfestivals brauchst, die das auch tun würden."

Was mit den Tickets passiert erarbeitet das Team derzeit: "Es soll ein System ausgearbeitet werden, das dann – wenn es an die Öffentlichkeit geht – wirklich Sinn macht. Deshalb bitten wir darum, uns Zeit zu geben. Ich schätze mal sieben bis zehn Tage werden wir dafür brauchen, dann werden wir auch das so rasch wie möglich kundtun", so der Geschäftsführer. Mehr dazu 👉 novarock.at/news

Was von den österreichischen Festivals bisher bekannt ist – auf einen Blick: ⛔ Nova Rock abgesagt ⛔ Woodstock der Blasmusik abgesagt ⛔ Electric Love Festival abgesagt 🔜 Donauinselfest verschoben 🔜 Heart of Noise Festival verschoben ❓ Frequency offen ❓ Bonanza open air offen

🎶 Frequency St. Pölten offen

(Archivbild) © APA

Vom 20.bis 22. August stünde das Frequency in St. Pölten am Programm. Von einer Absage ist hier noch nicht die Rede. Ewald Tatar dazu: „Wie zuvor schon gesagt: Momentan müssen wir so weitermachen, als wäre nichts gewesen, so blöd das klingt. Das Einzige, was die jetzige von einer normalen Situation unterscheidet, ist, dass wir im Hintergrund schon unsere Arbeit machen: Wenn es soweit sein sollte, dass ähnliche Dinge für Juli und August eintreten, können wir dann so schnell wie möglich reagieren."

Zum Line Up 2020 geht's hier 👉 frequency.at/lineup

🏝 Donauinselfest verschoben

Die Acts auf der Ö3 Bühne werden erst im September die Menge begeistern. (Archivbild) © APA

Das 37. Wiener Donauinselfest wird nicht wie geplant vom 26. bis 28. Juni stattfinden. Die Landesparteisekretärin der Wiener SPÖ, Barbara Novak, hat angekündigt, dass das Event in den Herbst verschoben wird. Der neue Termin ist nun der 18. bis 20. September. Eine Reduzierung des Programms ist nicht angedacht, wurde versichert. Erste Informationen soll es dazu noch vor dem Sommer geben.

Änderungen zum ursprünglich geplanten Programm werde es aber wohl geben, da viele Acts ihre Konzerte auf den Herbst verschieben müssen und noch freie Termine deshalb knapp sind. „Schwierigkeiten könnten uns eher internationale Acts machen", prognostizierte Novak. Deshalb werden wohl verstärkt heimische Bands und Künstler auftreten.

🎼 Electric Love Festival abgesagt

Am Mittwoch gaben auch die Veranstalter des Electric Love Festivals bekannt, dass die Musikfete heuer ausfallen muss. Die Elektro-Party am Salzburgring hätte im Juli stattgefunden. „Traurig, melancholisch, aber positiv gestimmt was die Zukunft betrifft", gibt sich die Festival-Crew bezüglich der Absage.

🎫 Wer schon ein Ticket besitzt, hat nun zwei Möglichkeiten: 1) Entweder tauscht man das Festivalticket 2020 gegen eines für die nächste Electric Love Edition. „Anstatt Dir den Ticketpreis rückzuerstatten, lassen wir Dir dann Dein ELF21 Ticket zukommen. Und damit hilfst Du auch noch anderen – pro Festival Pass spenden wir 1€ an eine karitative Institution." 2) Das Ticketgeld kann man sich aber auch zurückerstatten lassen. Die Servicegebühr bekommt man allerdings nicht zurück. ❗ Wichtig ist, dass nur der Besteller eine Ticketrückerstattung oder einen Tickettausch beantragen kann. Mehr dazu 👉 electriclove.at/de

🎺 Woodstock der Blasmusik abgesagt

Auch das Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis ist vom Coronavirus betroffen und muss abgesagt werden. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. „Bewahrt sie also gut gesichert zuhause auf. Im Safe, unterm Kopfpolster, im Bierkühlschrank", raten die Veranstalter auf ihrer Webseite. Wer seine Karten aber trotzdem gerne zurückgeben möchte, kann dies ab 4. Mai 2020 hier machen.

🎙Heart of Noise auf Oktober verschoben

Das Heart of Noise Festival in Innsbruck wurde auf 1. bis 3. Oktober verschoben. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für den Herbsttermin. Alle, die daran nicht teilnehmen können, bekommen ihr Geld zurück. Dafür muss man einfach eine E-Mail an office@heartofnoise.at schicken. Einen ersten Blick auf das Line Up gibt es im Juli.

🏔 Bonanza Innsbruck: Termin steht vorerst noch

Von einer Absage oder Verschiebung des Bonanza open air Festivals im Juli ist auf Facebook noch nichts zu lesen. Am 12. März appellierten die Veranstalter an das Publikum, mitzuhelfen, soziale Kontakte zu vermeiden und nur rauszugehen, wenn man sich gesund fühlt. "Umso schneller das jetzt umgesetzt wird, umso früher kann sich alles normalisieren."

🏳️‍🌈 Internationale Festivals:

🏎🌳 Rock am Ring und Rock im Park hoffen noch

Obwohl Lockerungen der Covid-19-Maßnahmen in Deutschland noch nicht in Sicht sind, halten die Veranstalter an Rock am Ring und Rock im Park fest: Die Festivals sollen vom 5. bis 7. Juni steigen. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, teilte eine Sprecherin der Agentur Live Nation auf Anfrage mit. Vergangenes Jahr besuchten insgesamt 156.000 Menschen die Partnerfestivals am Nürburgring (Eifel) und in Nürnberg. Es sei noch nicht absehbar, ob Festivals, die nach Ostern liegen, stattfinden können, sagte die Sprecherin. Man werde die Vorgaben der Gesundheitsbehörde befolgen. Konzerte per Livestream, also ohne Publikum vor Ort, seien keine Option.

🤘 Wacken Open Air in Schleswig-Holstein noch offen

Vage Hoffnungen hegen auch die Veranstalter des Wacken Open Air (WOA) in Schleswig-Holstein. Ab 30. Juli wollen dort wieder zehntausende Metalfans ihre Mähnen im Takt schütteln. Aktuell gebe es für das WOA keine Beschränkungen, teilte der Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur mit. „Entscheidend ist für uns, dass die behördlichen Auflagen definiert werden." Der Veranstalter rechnet demnach wie in Österreich mit einer Entspannung der Lage nach Ostern. Man tue „alles menschenmögliche", um das WOA wie geplant stattfinden zu lassen.

(Archivbild) © EPA/Axel Heimken

🎤 Hurricane und Southside zuversichtlich

„Das Festival findet statt!", prangt es auf der Internetseite der Zwillingsfestivals Hurricane und Southside (19. bis 21. Juni). Ein Sprecher äußerte sich auf Anfrage aber vorsichtiger: Man sei sich bewusst, dass der Verlauf der Pandemie nur schwer vorherzusehen sei. Ihre Entwicklung gebe „noch keinen Grund gibt, die derzeitigen Schutzmaßnahmen geschweige denn Veranstaltungsverbote zu lockern". Die Vorbereitungen liefen, „soweit das in dieser besonderen Situation möglich ist". Für den Fall, dass „unsere Sause ersatzlos ausfallen muss, habt ihr als Ticketkäufer*in selbstverständlich ein Anrecht auf eine Erstattung", heißt es auf der Seite.

Southside 2018 © Felix Kästle

🎉 Tomorrowland-Festival in Belgien

In Belgien macht man sich angesichts des Tomorrowland-Festivals mit fast einer halbe Million Besucher keine Illusionen: „Leider müssen wir mit einer Absage rechnen", sagte der belgische Minister für Inneres, Wirtschaft und Finanzen, Pieter De Crem, dem Fernsehsender RTBF. Die Entscheidung liege beim Nationalen Sicherheitsrat des Landes; sie solle zügig gefällt werden. Das Tomorrowland sollte im Juli im Städtchen Boom bei Antwerpen stattfinden. Mit 400.000 Besuchern gilt es als eines der größten Elektro-Festivals weltweit.

🎵 Roskilde in Dänemark schon jetzt abgesagt

Obwohl das größte Musikfestival Nordeuropas im dänischen Roskilde gut einen Monat nach Rock am Ring angesetzt war, sagten es die Veranstalter schon jetzt ab. Dänemark verbiete große Veranstaltungen bis einschließlich August, heißt es in einer Mitteilung. Die Tickets seien auch 2021 noch gültig; auch eine Erstattung sei möglich. Das Festival zieht jedes Jahr gut 100.000 Gäste in die kleine Stadt unweit von Kopenhagen. Zur Absage der 50. Jubiläumsausgabe schrieben die Organisatoren: „Obwohl wir dies befürchtet haben, haben wir bis jetzt gehofft, dass es nicht so enden würde."

📆 Der Experte blickt in die Zukunft

Ewald Tatar, Geschäftsführer von Baracuda Music spricht von einer „sehr 'spannenden' Situation". Der Herbst werde nicht viel dichter werden. „Interessant wird aber das Jahr 2021 werden", so Tatar. „Vor allem bei den größeren Shows wird man versuchen, in das nächste Jahr zu wechseln." Dadurch würde sich das 2020er-Konzertjahr plötzlich im 2021er-Konzertjahr spiegeln.