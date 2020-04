"Erst Impfstoff wird die Schwächsten schützen": Medien zur Corona-Krise

"Machen wir uns nichts vor: Erst die Verfügbarkeit eines Impfstoffs wird die Schwächsten endgültig schützen. Bis dahin dauert es wohl noch viele Monate. Großveranstaltungen wie Konzerte oder Fußballspiele werden noch sehr lange verboten bleiben müssen. Selbst geringste Lockerungen im Wirtschaftsleben können nur mit weiteren drastischen Hygiene- und Distanzierungsmaßnahmen erfolgen. Schnell eingeführt werden sollten nun neue Regeln für die Isolierung von Personen, die engen Kontakt zu Infizierten hatten. Sinnvoll wäre sicher, dass alle in Quarantäne - auch jene, die nicht erkranken - Versicherungsschutz geniessen. Und dass auch Arbeitgeber für alle Arbeitnehmer in Quarantäne entschädigt werden."

"Was entwickelte Länder für ihre eigenen Volkswirtschaften getan haben, wird nun dringend für die ärmsten Staaten der Welt benötigt. Während sich das Virus im subsaharischen Afrika, in Nordafrika und im Nahen Osten ausbreitet, sind nun hoch verschuldete Staaten mit unterentwickelten Gesundheitswesen mit derselben doppelten Bedrohung von Menschenleben und Lebensgrundlagen konfrontiert. Doch finanzielle Stimuli wie sie im Westen gewährt werden, sind für sie unerschwinglich. Ohne bedeutende und rasche Unterstützung der Weltgemeinschaft könnten die Folgen katastrophal sein."

"Offenkundig haben wir uns doch schon etwas an die strengen Corona-Maßnahmen gewöhnt. Das gibt Hoffnung. Denn wir haben es noch lange nicht geschafft. Erst in der kommenden Woche können wir erwarten, dass die Regierung erklärt, ob und wie die Zügel nach dem 28. April gelockert werden können. Denn irgendwann müssen wir die Volkswirtschaft wird in Gang setzen. (...) Aber wir dürfen uns nicht zu früh freuen. Ein zu schneller Übergang zur Tagesordnung ist Medizinern zufolge gefährlich, weil dann ein weiterer massiver Virusausbruch droht, der die Krankenhäuser doch noch überfordern könnte. Wir müssen also noch weiter die Zähne zusammenbeißen."