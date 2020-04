Schmerzvolle Botschaft zum Jahrestag: Bryant-Witwe erinnert an Karriereende

Los Angeles – Mit einer schmerzvollen Botschaft hat die Witwe des tödlich verunglückten Basketballstars Kobe Bryant an das letzte Match ihres Mannes erinnert, mit dem er vor vier Jahren seine NBA-Karriere beendet hatte. Sie komme über den Tod ihres Mannes und ihrer 13-jährigen Tochter Gianna bei dem Hubschrauber-Absturz Ende Jänner nicht hinweg, erklärte Vanessa Bryant am Montag im Online-Netzwerk Instagram.

"Wie gerne ich an den damaligen Morgen zurückkehren", schrieb sie in Erinnerung an den 13. April 2016, als Bryant in seinem Abschiedsspiel in Los Angeles 60 Punkte erzielte und damit seine Lakers zum Sieg über die Utah Jazz führte.