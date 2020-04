Gut zu wissen: Alle Fragen rund um Corona-Krise und Autofahren

Soll bzw. darf ich mein Auto mit Schutzmaske lenken? Darf ich ein Fahrzeug lenken, wenn ich in Quarantäne bin? Kann ich mein Fahrzeug derzeit in der Werkstatt reparieren lassen? Was ist zu tun, wenn die Befristung der Lenkberechtigung in Kürze abläuft? Das Kuratorium für Verkehrsicherheit (KFV) hat sich diese und ähnliche Fragen im Detail angesehen.