IT-Offensive: Gratis-Produkte für Bürger, KMU und Schulen

Wien – Österreichsiche IT- und Telekomkonzerne wollen gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium für einen Digitalisierungsschub in Österreich sorgen. Auf Initiative von Ministerin Margarete Schramböck (ÖVP) werde die "Internetoffensive Österreich" gemeinsam mit dem Ministerium digitale Gratis-Aktionen für Bürger, Klein- und Mittelbetriebe sowie Schulen starten, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.