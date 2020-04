TUI will Kunden mit zusätzlichem "Reiseguthaben" halten

Hannover – Der deutsche Reiseanbieter TUI will Kunden, deren Reise wegen der Coronapandemie storniert werden musste, mit einer Gutschrift zur Annahme eines Gutscheins motivieren. Wer sich eine bis Ende April stornierte Reisebuchung in Form von sogenanntem Reiseguthaben gutschreiben lasse, erhalte bis zu 150 Euro zusätzlich pro Buchung auf sein Guthabenkonto, teilte TUI am Dienstag mit.