ÖFB entscheidet über Zukunft: „Es werden sicher nicht alle zufrieden sein“

Was entscheidet das ÖFB-Präsidium? Allgemein gesprochen stehen dort sämtliche Bewerbe des Landes, vom Nachwuchs über Frauenfußball, Amateurligen und Bundesliga bis zum Cup, auf dem Prüfstand. Da das Veranstaltungsverbot wohl bis 30. Juni Bestand haben wird, geht die Tendenz auf Amateur-Level ganz klar in Richtung Abbruch der Saison.

Wie werden die Amateurligen im Falle eines Abbruchs gewertet? Dabei zeichnet sich die Tendenz ab, dass die bisherige Meisterschaft annulliert und im Sommer von Neuem begonnen wird. „Wenn Veranstaltungen ab Juli wieder erlaubt sind, dann kann man daran denken, dass der Herbst wie üblich gespielt werden kann“, stellt Geisler in Aussicht. Es stehe aber natürlich immer die Frage im Raum, wann man „realistischerweise damit rechnen kann, das Fußballspiele wieder wie bisher stattfinden können“. Theoretisch könnte jeder Landesverband für sich entscheiden, wie er mit seinen Bewerben umgeht. Ziel sei aber eine einheitliche Lösung. „Und von dieser gehe ich auch aus“, so ÖFB-Vizepräsident Geisler.

Wie ist die Stimmung an der Tiroler Basis? Die Tiroler Vereine rechnen großteils mit dem Abbruch der Saison. Die Frage, wann und wie es weitergeht, ließ aber auch bei Funktionären, Spielern und Trainer die Köpfe rauchen. Vorschläge zur Umstellung auf eine Ganzjahresmeisterschaft (Hinrunde März bis Juni/Rückrunde August bis November) oder zur Durchführung einer Blitz-Meisterschaft im Frühjahr 2021 flatterten der TT und auch Präsident Geisler ins Haus. „Es ist toll zu sehen, dass die Szene lebt und sich viele Leute Gedanken machen.“ Der Ganzjahresmeisterschaft könne der pensionierte Richter einiges abgewinnen. „Die Idee an sich ist diskussionswürdig. Aber wenn man auf so ein System umstellen will, braucht es mehr Vorlaufzeit.“ Eines ist aber klar: Egal wie die Entscheidung heute ausfällt, wird es Verlierer und Gewinner geben. „Es werden sicher nicht alle zufrieden sein“, weiß auch Geisler.