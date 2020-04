Schwerkranken Covid-19-Patienten aus Südtirol in Hall geht es besser

Die 44-jährige Frau war am 25. März aus Bozen nach Tirol gebracht worden. Sie wurde intubiert und beatmet. Es dauerte nur eine Woche, dann konnte sie schon von der Beatmung entwöhnt werden, teilten die Tirol Kliniken in einer Aussendung mit. Auf der Normalstation erholte sie sich nun soweit, dass sie schon Ende dieser Woche nach Haus entlassen werden kann.

Ebenfalls vor drei Wochen kam ein 24-Jähriger – bei dem wie bei der 44-Jährigen keine relevanten Vorerkrankungen bekannt sind – aus dem Spital in Bozen nach Hall. Auch sein Gesundheitszustand hat sich laut Stephan Eschertzhuber, Primar der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin am LKH, erfreulich entwickelt. "Er wurde am Dienstag extubiert und kann deshalb in den nächsten Tagen von der Intensiv- auf die Normalstation verlegt werden."