Physiker der Uni Innsbruck nutzen Corona-Maßnahmen als Experiment

Innsbruck – Messungen der Universität Innsbruck zeigen, dass die Stickoxidwerte in der zweiten März-Hälfte deutlich zurückgegangen sind. Die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hinterlassen somit deutliche Spuren in den Messdaten des Innsbrucker Atmosphärenphysiklabors. Die Ergebnisse können den Forschern helfen, die Auswirkungen von Verkehrsbeschränkungen auf Luftschadstoffe und Klimagase besser zu beurteilen.

Am 18. März war die sonst stark befahrende Universitätskreuzung weitgehend leergefegt. Das zeigt sich auch in den Messwerten der Innsbrucker Forscher.

Luftschadstoffe wie Stickoxide verweilen sehr viel kürzer in der Atmosphäre als das langlebige Kohlendioxid. Sinken die Abgase zum Beispiel durch den Rückgang des Verkehrs, geht auch die Konzentration der Schadstoffe in der Luft sehr rasch zurück. „Diesen Effekt sieht man derzeit weltweit bei Stickoxiden sehr deutlich“, sagt Thomas Karl. „Im Rahmen einer österreichischen Initiative für förderbare F&E-Infrastrukturprojekte betreiben wir an der Universität Innsbruck seit 2018 kontinuierlich urbane meteorologische und atmosphärenchemische Beobachtungssysteme.“

Das erlaubt es den Forschern nun, einen ersten Einblick in die Verteilung von Schadstoffen im Tal rund um Innsbruck vor und nach den Verkehrsbeschränkungen zu gewinnen. „Die tageszeitlichen Verläufe der Stickstoffdioxid-Konzentration am Boden und in der gesamten Talatmosphäre rund um Innsbruck zeigen in der zweiten März-Hälfte eine deutliche Reduktion." Dieser Rückgang gehe über die natürliche Veränderung, die normalerweise durch das Wetter verursacht werde, hinaus, erläutert Thomas Karl die ersten Ergebnisse der Beobachtung. (TT.com/tkl)