Strabag: Großauftrag in Großbritannien trotz Coronakrise bestätigt

Wien – Trotz Coronavirus-Krise ist ein britischer Bahn-Großauftrag an den heimischen Bauriesen Strabag nicht zum Stillstand gekommen. Der Auftraggeber High Speed Two (HS2) Ltd signalisierte grünes Licht für die Realisierung - das Konsortium aus Strabag, Skanska und Costain, an dem die Österreicher 32 Prozent halten, bekam heute sas sogenannte "Notice to Proceed" für die Streckenlose S1 und S2, wie die Strabag mitteilte.