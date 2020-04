Konsumentenschutz warnt vor deutschen TUI-Gutscheinen

Wien, Hannover – Der deutsche Reiseanbieter TUI will Kunden, deren Reise wegen der Corona-Pandemie storniert werden musste, mit einer Gutschrift bis zu 150 Euro zur Annahme eines Reisegutscheins motivieren. Das gilt nur für den deutschen Markt. Die TUI Austria Holding biete das nicht an, wie man seitens des Österreich-Ablegers betonte. Der deutsche Weg stößt bei Konsumentenschützern auf heftige Kritik.

Wer sich in Deutschland eine bis Ende April stornierte Reisebuchung in Form von sogenanntem Reiseguthaben gutschreiben lasse, erhalte bis zu 150 Euro zusätzlich pro Buchung auf sein Guthabenkonto, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Urlauber, die sich schon bis Ende Juni für ihre nächste Reise entscheiden, erhalten demnach außerdem einen "Treuebonus" von bis zu 100 Euro.