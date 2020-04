US-Regierung und Airlines einigen sich auf Milliardenhilfsprogramm

Washington, Europa-weit – Das US-Finanzministerium und mehrere große Luftfahrt-Unternehmen einigten sich auf ein staatliches Hilfsprogramm in Milliardenhöhe. US-Finanzminister Steven Mnuchin teilte am Dienstag mit, das Programm werde "amerikanische Arbeiter unterstützen" und dabei helfen, "die strategische Bedeutung der Flugindustrie zu bewahren".

Auch in Frankreich steht eine Entscheidung über die von Air France geforderten Staatshilfen in Kürze an. Der Beschluss solle in den nächsten Tagen fallen, über die Form der Hilfen werde derzeit noch innerhalb der Regierung von Präsident Emmanuel Macron beraten, sagte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Mittwoch dem Sender RTL.