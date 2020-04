Bundesliga, 2. Liga und ÖFB-Cup spielen weiter, Abbruch der restlichen Ligen

Innsbruck – Die ÖFB-Präsidiumssitzung entschied am Mittwoch in einer Video-Konferenz, die derzeit aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausgesetzten Bewerbe der Landesverbände abzubrechen. Davon betroffen sind auch sämtliche Frauen-Fußball-Ligen. Es gibt in diesen Spielklassen keine Meister, Auf- oder Absteiger.