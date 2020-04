Löschflüge über Alm in Neustift: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Neustift im Stubaital – Ein Waldbrand in Neustift im Stubaital hat am Mittwoch bis in die Abendstunden die Feuerwehr auf Trab gehalten. Kurz nach 15 Uhr wurde das Feuer unterhalb der Kaserstattalm gemeldet, die eingesetzten Flughelfer schätzten die Brandfläche auf etwa 500 bis 600 Quadratmeter. Die Brandursache wird noch ermittelt, hieß es seitens der Polizei. Verletzt wurde niemand. (TT.com)