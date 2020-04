Amnesty: Regierungen könnten Corona-Pandemie als Vorwand für Zensur nutzen

Berlin – Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International befürchtete eine Instrumentalisierung der Coronavirus-Pandemie und eine Einschränkung von Menschenrechten in Europa. Einige Regierungen nutzten die Gesundheitskrise "zur Aushöhlung von Rechtsstaatlichkeit, zur Diskriminierung, Repression oder Zensur", erklärte Amnesty am Donnerstag.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus haben Regierungen in ganz Europa zum Teil drastische Eindämmungsmaßnahmen verhängt. "Dem Schutz der Menschenrechte kommt gerade in Krisen wie einer globalen Pandemie besondere Bedeutung zu", erklärte der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Markus N. Beeko, anlässlich der Veröffentlichung ihres Jahresberichts 2019 für Europa und Zentralasien. Es sei die Stärke von "freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaaten, dass sie niemand in der Not zurücklassen und dass sie gerade in Krisenzeiten die Grund- und Freiheitsrechte aller achten und schützen".