Stromkostenzuschuss für Covid-19-Härtefälle von IKB und Tiwag

Innsbruck – Es gibt in Tirol Haushalte, die treffen die Auswirkungen von Covid-19 besonders hart. Für diese Härtefälle haben die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) in Zusammenarbeit mit „Netzwerk Tirol hilft“ einen Unterstützungsfonds eingerichtet, schreibt die IKB in einer Aussendung am Donnerstag.