Gläubigerschützer fürchtet Insolvenzwelle ab Herbst

Wien – Der Gläubigerschutzverband AKV rechnet wegen der Coronavirus-Krise mit einer "zeitverzögerten" Insolvenzwelle ab Herbst 2020. Denn die staatlich gesetzten Maßnahmen im Zuge der Corona-Krise verschieben zahlreiche Insolvenzanträge um einige Monate in die Zukunft. Der dann folgende Anstieg könnte noch größer ausfallen als nach der Finanzkrise 2008, so der AKV laut Aussendung am Donnerstag.