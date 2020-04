Teil der Schulen und Kindergärten verweigert laut AK die Betreuung

Wien – Die Arbeiterkammer hat am Donnerstag in einer Aussendung Betreuungsangebote für alle Kinder eingefordert, die eine solche während der Corona-Krise brauchen. Ein Teil der Schulen und Kindergärten verweigere derzeit die Betreuung von Kindern oder biete sie nur an, wenn die Eltern in einem bestimmten Berufsfeld arbeiten. Das sei allerdings rechtlich nicht gedeckt, so AK-Präsidentin Renate Anderl.