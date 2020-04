Corona-Krise ruft Betrüger auf den Plan: AK Tirol warnt vor Gefahren im Netz

Innsbruck – Die Corona-Krise bringt für viele Menschen Sorgen und Ängste mit sich. Genau das machen sich Internet-Betrüger zunutze, warnt am Donnerstag erneut die Arbeiterkammer Tirol. Jeder zweite Konsument in Österreich ist demnach bereits einmal Opfer von Gaunern im Netz geworden. Um teuren Ärger zu vermeiden, geben die AK-Experten folgende Tipps:

💳 Bankdaten-Phishing: Es kursieren gefälschte E-Mails, angeblich von Banken, in denen zur Umstellung von SMS-Tan auf Push-Tan aufgefordert wird. Ein Link soll angeklickt und eine App installiert werden. Finger weg! Es geht nur darum, an Ihre Bankdaten zu kommen, um später Ihr Konto leer zu räumen. Melden Sie solche E-Mails umgehend Ihrer Bank.

💶 Fake-Kreditangebote: Viele Menschen plagen jetzt Geldsorgen. Das nützen Betrüger aus und bieten scheinbar Kredite zu traumhaften Konditionen. Achtung: Sie bekommen hier kein Geld, sondern sollen sogar zahlen. Wenden Sie sich bei Geldproblemen an ihre Hausbank (z. B. wegen Stundung der Kreditraten aufgrund Corona-bedingter Einkommensverluste) und an die eingerichteten Härtefonds von Land und Bund.

❗ Betrug mit Corona-Unterstützung: Besonders perfide ist eine Betrugsmasche, die jetzt neu aufpoppt. Dabei wird mit der Vermittlung von öffentlichen Unterstützungszahlungen geworben. So kursieren etwa gefälschte E-Mails – angeblich von „Sebastian Kurz“ und mit dem Foto des Bundeskanzlers. Es werden „Auszahlungen innerhalb von 72 Stunden“ versprochen. Laut „Watchlist Internet“ führen die entsprechenden Links zu einer Trading-Plattform und zu höchst riskanten Bitcoin-Investments.

📈 Angebliche Gewinne: Jeder bekommt gerne etwas geschenkt, aber das passiert leider selten. Selbst bei Gewinnspielen muss man zumindest selbst konkret mitgespielt haben. Deshalb Vorsicht, wenn man sich gar nicht mehr genau erinnern kann. Derzeit kursieren Gewinnverständigungen per E-Mail oder SMS, bei denen „lediglich“ Transportkosten für die Lieferung des Gewinns anfallen würden: 1 oder 2 Euro. Dafür soll die Nummer der Kredit- oder der Debitkarte übermittelt werden. Finger weg – hier wollen die Beträger nur weitaus höhere Geldbeträge abbuchen.

🚫 Verkaufsportale – gefährlicher Dreiecksbetrug: Wer aktuell Gegenstände über priavte Verkaufsportale verkaufen möchte, sollte vorsichtig sein. Der aktuell grassierende „Dreiecksbetrug“ funktioniert so: Für die angebotene Ware meldet sich ein Interessent. Der Verkauf wird vereinbart. Der falsche Käufer annonciert den Kaufgegenstand sofort (vor Bezahlung) auf einer anderen Plattform. Findet er ein zweites Opfer, gibt er diesem die Kontonummer des eigentlichen Verkäufers. Opfer 2 überweist den Betrag. Der Verkäufer (Opfer 1) versendet die Ware an den Betrüger. Zwar hat der Verkäufer zunächst sein Geld, aber der ehrliche Käufer bekommt keine Ware und erstattet später Anzeige gegen den Verkäufer und will sein Geld zurück. (TT.com)