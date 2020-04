Corona-Krise bedroht die Existenz tausender Prostituierter

Seit 16. März sind Bordelle in Österreich zu, jede Art der Prostitution ist seither Corona-bedingt untersagt. So ist nun etwa der Straßenstrich in Wien-Liesing komplett leergefegt. Das Geschäft spiele sich vermehrt in Privatwohnungen ab. Doch die Polizei ist dem auf der Spur. Strafen bis zu 3600 Euro sind die Folge bei einem Verstoß gegen die Covid-19-Verordnung. Dem Administrator des Forums sexworker.at Christian Knappik zufolge stellt das viele Sexarbeiterinnen vor den Überlebenskampf, denn der Notfallfonds greife nur bei einigen. Viele würden trotzdem arbeiten – und die möglichen Strafen in Kauf nehmen. Ende April werde die Regierung auch die Situation dieses Gewerbes evaluieren.