Prinz Harry genießt in Corona-Krise Zeit mit seiner Familie

Los Angeles – Der britische Prinz Harry (35) versucht in der Corona-Krise, die Zeit mit seiner Frau Meghan (38) und dem kleinen Sohn Archie (11 Monate) zu genießen. „Es gibt so viel Positives, was gleichzeitig passiert – Zeit mit der Familie zu haben, so viel Zeit mit der Familie zu haben, dass man sich fast denkt: „Sollte ich mich schuldig fühlen, weil ich so viel Zeit mit der Familie habe?““, sagte Harry bei einem Video-Gespräch mit Vertretern der Wohltätigkeitsorganisation WellChild, für die er sich schon seit längerem einsetzt.