Nicht nur das enge Zeitfenster ist für die Bundesliga erdrückend

Die Fußball-Landschaft, und dafür muss man kein Prophet sein, wird sich über die Landesgrenzen hinaus verändern. In Deutschland steht beispielsweise die letzte TV-Rate (304 Millionen Euro) noch aus und stehen für 36 Klubs (1. und 2. Liga) bei einem vorzeitigen Saisonabbruch insgesamt 750 Millionen Euro auf dem Spiel. In Sachen Geisterspiele hängen die Nachbarn auch in einer Warteschleife fest. Das Motto lautet, wie in der freien Wirtschaft, da wie dort: Rette sich, wer kann (vor der Insolvenz)!