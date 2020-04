Polizei nahm 15-Jährige nach Handyraub in Innsbruck in Verwahrung

Innsbruck – Eine 15-jährige Österreicherin soll am Donnerstagabend in Innsbruck mit einer Komplizin einer 18-Jährigen das Handy geraubt haben. Zuvor hatten die jungen Frauen versucht, der 18-Jährigen die Handtasche und die Geldbörse zu entreißen. Als sich diese zur Wehr setzte, nahmen die beiden Jugendlichen das Handy an sich. Die 15-Jährige und ihre Komplizin konnten nach einer Fahndung von der Polizei festgenommen und in Verwahrung genommen werden. (TT.com)