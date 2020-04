Das Spiel ist aus, die Gedanken drehen sich im Tiroler Unterhaus weiter

Innsbruck – Das Coronavirus, das Veranstaltungsverbot und der darauffolgende ÖFB-Beschluss schickten den Amateurfußball vorzeitig in die Sommerpause – im Unwissen, ob es im Herbst überhaupt wieder losgehen kann.

Viele Trainer oder Funktionäre hatten in den letzten Wochen leidenschaftlich, auch in E-Mails an die TT, die Umstellung auf eine Ganzjahresmeisterschaft angedacht, oder das Beenden dieser Saison im Herbst und nur eine Halbjahressaison im Frühjahr 2021 vorgeschlagen. Nachwuchstrainer (Jahrgang 2009) trauern Events wie dem TT-Turnier oder Cordial-Cup nach.