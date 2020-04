Über 1000 Tiroler reden mit dem Roboter: Chatbot für lokale Shops

Innsbruck – Wie digitale Schwammerln sprießen im Internet derzeit Plattformen mit einem gemeinsamen Ziel: Lokale Unternehmen sollen in Corona-Zeiten sichtbar gemacht und damit unterstützt werden. Einen anderen Weg als die meisten Internetseiten oder Plattformen dieser Art wählte die Tiroler Digital Agentur MAWEO – sie entwickelte einen Chatbot. Über 1000 Abonnenten aus Tirol reden mit dem kleinen digitalen Helfer und stellen Fragen wie: „Wer stellt Schutzmasken her?", „Wer liefert Eier nach Hause?" oder „Welcher heimische Online-Shop hat Bekleidung?" Der Chatbot kennt bereits über 1000 Tiroler Unternehmen und informiert gezielt über diese.

Aber was ist ein Chatbot und was macht er? Ein Chatterbot, Chatbot oder kurz Bot ist ein textbasiertes digitales Dialogsystem – ein Computerprogramm also, das es Internet-Nutzern ermöglicht, mit diesem Bot zu reden. Ähnlich wie bei einem geschriebenen Gespräch mit Freunden über WhatsApp oder Facebook-Messenger antwortet hier aber ein Computerprogramm auf Fragen.