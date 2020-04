Vettel zu Vertragsgesprächen mit Ferrari: „Noch genug Zeit"

Maranello – Sebastian Vettel sieht keine unmittelbare Dringlichkeit bei seinen Vertragsgesprächen mit Ferrari und hat ein Ergebnis bis zu einem möglichen Saisonstart Anfang Juli in Aussicht gestellt. Wie alles andere, seien auch die Verhandlungen durch die Coronavirus-Pandemie unterbrochen worden.

"Wir haben aber noch genug Zeit, wenn das erste Rennen erst im Juni oder Juli ist - ich will nicht sagen, es aus dem Weg zu räumen, aber zu Ende zu besprechen", betonte der viermalige Formel-1-Weltmeister in einer Videokonferenz mit ausgewählten internationalen Medienvertretern.

Der aktuelle, zweite Kontrakt des Deutschen mit Ferrari läuft Ende dieses Jahres aus. Es wird seine sechste Saison beim italienischen Rennstall gewesen sein. "In der Vergangenheit hatte ich immer Verträge, die drei Jahre liefen. Ich bin einer der erfahrensten Rennfahrer, aber nicht der älteste. Ich glaube nicht, dass es in dieser Hinsicht ein Alterslimit gibt", betonte Vettel.

Es gebe keine Deadline, sagte Vettel zum zeitlichen Ablauf. "Wie auch immer der Deal aussehen wird, das Team und ich werden uns damit wohlfühlen müssen", sagte der in der Schweiz lebende Hesse. Er hatte seit seinem Start bei Ferrari in der Saison 2015 nicht an die Erfolge mit Red Bull anknüpfen können und wartet noch auf den ersten WM-Titel mit der Scuderia.