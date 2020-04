Kulturförderung soll Tiroler Künstlern durch Corona-Krise helfen

Innsbruck – Galerien sind geschlossen, Veranstaltungen abgesagt. Die Corona-Krise trifft viele Kulturschaffende hart. Das Land hat nun beschlossen, Betroffene mit Arbeitsstipendien und Atelierförderungen zu unterstützen. Zudem wird das Budget für den Kunstankauf auf 300.000 Euro erhöht. Mit den Soforthilfemaßnahmen wolle man „insbesondere freischaffende Künstlerinnen und Künstler rasch und unbürokratisch unterstützen", so die zuständige Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP). Das Ziel sei es, die Krise gemeinsam bestmöglich zu bewältigen und „die Vielfalt des Kunstschaffens in Tirol auch in Zukunft zu erhalten."