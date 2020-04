In Innsbruck geflohener Häftling in Wien als Einbrecher ertappt

Innsbruck, Wien – Ein flüchtiger Strafgefangener des Landesgerichts Innsbruck ist am Donnerstagabend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus nach zahlreichen Einbrüchen in Firmen gefasst worden. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wurden gegen 21.30 Uhr in der Linzer Straße auf den verdächtigen Mann aufmerksam. Während der Observierung verübte er einen Einbruchsversuch und wurde festgenommen.