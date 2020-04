28-Jähriger stürzte im Zillertal in Gletscherspalte

Ginzling – Die geringe Schneelage dürfte einem Alpinisten am Freitag am Hochfeiler im Zillertal zum Verhängnis geworden sein. In einer Zweier-Seilschaft mit seinem Kollegen (46) querte der 28-Jährige einen steilen Gletscherhang auf knapp 2900 Metern Seehöhe. Der 46-Jährige konnte eine unter dem Schnee verborgene Gletscherspalte überwinden, sein Hintermann dagegen brach ein. Er stürzte fünf bis sechs Meter in die Spalte ab. Die erfahrenen Alpinisten konnte einen weiteren Absturz verhindern und den Verunglückten bis zum Eintreffen der Bergrettung Ginzling sichern.