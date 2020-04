EU-Parlament für befristete Corona-Bonds zum Wiederaufbau

Budapest, Brüssel, Warschau – Das EU-Parlament hat sich am Freitag mit großer Mehrheit für gemeinsame europäische "Aufbau-Anleihen" zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ausgesprochen. Mit diesen Corona-Bonds sollen künftige Investitionen finanziert, aber nicht die bestehenden Schulden vergemeinschaftet werden. Die Ausgabe von gemeinsamen Schuldtitel ist unter den EU-Ländern höchst umstritten.

Bisher einigten sich die EU-Länder auf ein dreiteiliges Corona-Hilfspaket in Höhe von rund 540 Mrd. Euro, das sich aus Kreditzusagen des Euro-Rettungsfonds ESM, Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) für Firmen sowie der Förderung von Kurzarbeit zusammensetzt. Am 23. April sollen die Europäischen Staats- und Regierungschefs darüber sowie über die Schaffung eines 1,5 Billionen Euro schweren Wiederaufbaufonds entscheiden.

Dieser Einschätzung widersprachen die Grünen im Europaparlament. Ohne die Vergemeinschaftung von Schulden müsste man das EU Budget um ein 15-faches erhöhen, um die "Konjunkturbonds" wie geplant mit 1,5 Billionen Euro auszustatten, erklärte ihre Delegationsleiterin Monika Vana. "In dieser Form sind die Konjunkturbonds wirkungslos. Eine 15-fache Erhöhung des EU-Budgets ist schlichtweg unrealistisch", so Vana. Deswegen hätten sich die Grünen sich in der Endabstimmung enthalten. Konservative und Liberale hätten eine wirksamere Vergemeinschaftung von Schulden abgelehnt.