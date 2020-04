Coronavirus stoppt jetzt auch den Ötztaler Radmarathon 2020

Die Absage sei für das Organisationsteam keine leichte Entscheidung gewesen. Bis zuletzt hatten die Verantwortlichen auf eine Durchführung gehofft. „Durch die Mitteilung, dass bis Ende August keine Großevents in Österreich stattfinden können, mussten wir jetzt handeln. Uns ist bewusst, dass sich die aktuellen Aussagen der Politik auf Kulturveranstaltungen beziehen. Aber wenn in diesem Bereich schon derartige Maßnahmen ergriffen werden, wäre es im Sinne der Sicherheit unserer Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht redlich, ein sportliches Event in dieser Größe durchzuziehen", erklärte Oliver Schwarz, Direktor des Ötztal Tourismus.