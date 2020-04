Olympia und die Queen in Tirol: Innsbruck erinnert sich

Im Abschnitt „Verkehr“ erfährt man etwa, dass das internationale Automobilrennen 1902 von Wien nach Paris auch durch Innsbruck führte. In der Kategorie „Menschen“ ist ein ganz besonderes Ereignis festgehalten: Während sie sich heute geschützt vor dem Corona-Virus auf ihrem Schloss Windsor aufhält, war die Queen am 8. Mai 1969 zu Besuch in der Tiroler Landeshauptstadt – für ganze fünf Stunden. Auf dem Foto ist sie wohl beeindruckt vom Wahrzeichen der Stadt. „Wie immer ist die Queen mit ihrem bunten Kostüm gut in der Menge auszumachen“, schreibt Hanna Fritz vom Stadtarchiv auf der Webseite.