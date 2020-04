Corona-Ausbruch: Ermittlungen in Altersheimen in Tirol und Steiermark

Innsbruck, Graz – In Tirol und in der Steiermark wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus in drei Altersheimen ermittelt. In Tirol waren laut einem Bericht am Samstag im Ö1-Morgenjournal zwei Heime betroffen, in der Steiermark eines. Im Altersheim in Zams (Bezirk Landeck) bestehe der Verdacht, dass nicht rechtzeitig auf Warnhinweise reagiert wurde, sagte Innsbrucks Staatsanwaltssprecher Hansjörg Mayr.