Corona-Ausbruch: Tiroler Ordenshaus von Ermittlungen betroffen

Innsbruck, Graz – In Tirol hat die Staatsanwaltschaft wegen der Ausbreitung des Coronavirus ein Verfahren im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern in Zams aufgenommen. Zuvor hatte es geheißen, dass in einem Altersheim in Zams geprüft werde, ob auf dementsprechende Warnhinweise nicht rechtzeitig reagierte wurde. Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft korrigierte ihre Angaben am Samstag gegenüber der APA.