Wiener Infektiologe: Normalität "erst nach Covid" 2022 oder 2023

Wien – Der Infektiologe Christoph Wenisch hat Aussichten auf einen baldigen "Normalzustand" in der Coronakrise einen Dämpfer versetzt. "Covid-19 ist erst vorbei, wenn es eine Impfung gibt. Es sollen ja sieben Milliarden Menschen so eine Impfung bekommen. Da sehe ich ein großes Sicherheitsthema, und alles, was gescheit geprüft wird, das dauert", so Wenisch am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast".

Der Leiter der Infektionsabteilung im Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital ließ die Hoffnung auf eine Rückkehr zu alten Gewohnheiten nicht zu groß werden. "Einen normalen Alltag gibt erst nach Covid. Das wird frühestens im 2022er, 2023er-Jahr sein, wenn die Impfung da ist. Alles andere wäre verfrüht zu sagen", meinte Wenisch.

Mittel liefert erste Erfolge, Studienergebnisse im Mai oder Juni

Eine große Hoffnung sei das Mittel Remdesivir. Das Medikament des US-Pharmakonzerns Gilead Science zeigt Medienberichten zufolge Erfolge bei der Behandlung von schwer erkrankten Covid-19-Patienten. Die Ergebnisse der noch laufenden Studie sollen im Mai oder Juni vorliegen. Dann werde man laut Wenisch sehen, "ob es das verspricht, was wir hoffen".

Österreich stehe im Moment international gesehen "gut da", auch was die Städte – "Wien steht brillant da" – betrifft. "Das dürfen wir uns nicht versemmeln", mahnte Wenisch. Das physische Distanzieren sei derzeit der Schlüssel zum Erfolg. "Wenn wir den gefährden, würden wir die Fallzahl erhöhen und dann kommen wir in problematische Situationen rein."

Hotlines auf einen Blick Corona-Sorgen-Hotline (Land Tirol): Tel. 0800 400 120 (von 8 bis 20 Uhr) Telefonseelsorge: Tel. 142 (24 Stunden besetzt) Rat auf Draht: Tel. 147 oder im Internet www.rataufdraht.at

Wenisch: Behandlungen aufnehmen, Summer School für Kinder

Kritisch sieht Wenisch, dass in Spitälern Behandlungen an Patienten mit Nicht-Covid-Erkrankungen zurückgestellt wurden. "Das muss man akut beenden. Man darf keinen Menschen wegen seiner Krankheit diskriminieren. Das muss aufhören, rasch", hielt der Infektiologe fest. Derzeit arbeiten die Krankenhäuser bekanntlich daran, verschobene Eingriffe nachzuholen und schrittweise in den Normalbetrieb zurückzukehren.