Soziale Medien helfen gegen soziale Isolation: Viele dennoch gefährdet

Stuttgart – Im Kampf gegen die soziale Isolation während der Coronavirus-Pandemie spielt Social Media eine wichtige Rolle. Diese Ansicht vertritt Medienpsychologie-Forscherin Sabine Trepte von der Universität Hohenheim in Stuttgart. Die sozialen Medien seien die wichtigsten Helfer, um mit anderen in Kontakt zu bleiben und sich auszutauschen, hieß es in einer Aussendung vom Freitag.