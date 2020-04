18-Jähriger Wanderer löste nächtliche Suchaktion in Aurach aus

Aurach – Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr brach ein 18-Jähriger in Aurach allein zu einer Wanderung in Richtung Laubkogel auf. Beim Abstieg verirrte sich der junge Mann in unwegsames Gelände. Er telefonierte um 21.45 Uhr noch mit seiner Mutter, dann brach die Verbindung auf Grund des leeren Handy-Akkus ab.