14-Jähriger erstochen: Jugendlicher in Essen festgenommen

Essen – Bei einem nächtlichen Streit in der Großstadt Essen im Ruhrgebiet ist ein 14-Jähriger niedergestochen worden. Der Jugendliche erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Beamte nahmen einen 17-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich die beiden in der Nacht auf Sonntag innerhalb einer Gruppe gestritten. Dabei habe der 17-Jährige den 14-Jährigen mit einem Stich in den Oberkörper verletzt. Der Jugendliche wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb.