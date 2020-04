Auf sein Debüt muss Slezak warten, das Saisonziel erreichte er ohne Spiel

Innsbruck – Normalerweise hätte Richard Slezak am vergangenen Wochenende die Zweiermannschaft des FC Wacker auf der Lend beim Gastspiel gegen die Haller Löwen gecoacht. Aber was ist schon normal in Zeiten des Coronabedingten Stillstandes. Statt Regionalliga-Abstiegskampf absolvierte der 48-Jährige in Bratislava einige Kilometer auf dem Rad und verlieferte für einen Bekannten Sushi-Portionen. „Die ganze Situation ist schon komisch, aber man muss es einfach akzeptieren und das Beste daraus machen“, erklärt der Slowake, der mit Parndorf schon knapp vor dem Sprung in die erste Liga stand, Inter Bratislava trainierte und sich in der Winterpause kurzfristig entschloss, die zweite Mannschaft der Schwarz-Grünen zu übernehmen.