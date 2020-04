Obdachloser in Salzburg schlief in Container: Bei Entleerung getötet

Wals-Himmelreich – Bei einem tragischen Unfall ist Montagfrüh in Wals-Himmelreich bei Salzburg ein Obdachloser ums Leben gekommen. Der 71-Jährige hatte offenbar die Nacht in einem Altpapier-Container neben einem Lebensmittelgeschäft verbracht. Als ein Arbeiter in der Früh den Container entleerte, bemerkte er den schlafenden Mann nicht und betätigte die Presse, berichtete die Landespolizeidirektion.