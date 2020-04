Gegen Straßenlaterne geprallt: Taxlerin und zwei Insassen in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Zu einem Unfall mit drei Verletzten kam es in der Nacht auf Montag in der Reichenauer Straße in Innsbruck. Gegen 4.35 Uhr streifte eine 51-jährige Taxifahrerin auf Höhe der Kreuzung mit der Wörndlestraße eine Verkehrsinsel, prallte gegen eine Straßenlaterne und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stillstand.