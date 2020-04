15-Jähriger verursachte Unfall mit nicht zugelassenem Pkw in OÖ

Regau/Vöcklabruck – Ein 15-jähriger führerscheinloser Pkw-Lenker hat am Sonntag in Regau (Bezirk Vöcklabruck) einen Unfall mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Auto verursacht, bei dem zwei mitfahrende Burschen verletzt wurden. An das Fahrzeug hatte er gestohlene Nummernschilder montiert, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag.