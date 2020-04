Mit Eisenstangen auf Mann losgegangen: Jugendliche erneut in Justizanstalt

Innsbruck – Drei Jugendliche im Ziegelstadl, ein Iraner in der Klinik: So endete am vergangenen Montag eine brutale Attacke in der Sillschlucht bei Innsbruck. Es war gegen 21.20 Uhr, als die drei Burschen (15 und 16 Jahre) vom 27-Jährigen eine Zigarette verlangten. Als der Iraner dem Wunsch des Trios nicht nachkam, wurde es für ihn schmerzhaft. Der Kameruner und die beiden Einheimischen attackierten den Mann plötzlich mit einer Eisenstange und fügten ihm dabei leichte Verletzungen zu. Dann ergriffen sie die Flucht. Das Opfer wurde in der Klinik versorgt.