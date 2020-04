Defereggentalstraße ab Dienstagfrüh zeitweise einspurig befahrbar

St. Veit, St. Jakob i. Def. – Es gibt seit heute Früh zwei Zeitfenster, in denen die L25 Defereggentalstraße wieder für den gesamten Verkehr geöffnet ist: Von 6 bis 8 Uhr sowie von 18 bis 20 Uhr kann der nach einem Felssturz vor dem Mellitztunnel gefährdete Straßenabschnitt einspurig passiert werden.

Die beiden Bürgermeister der betroffenen Gemeinden St. Jakob und St. Veit im Defereggental, Ingo Hafele und Vitus Monitzer, zeigen sich erleichtert, dass eine zeitweise Öffnung der Landesstraße ab morgen Früh gewährleistet ist: „Für die Menschen in unseren Gemeinden, die etwa im Iseltal oder im Lienzer Talboden ihrer Arbeit nachgehen, ist das eine große Erleichterung. Wir bedanken uns bei Straßenreferent Josef Geisler, der BH Lienz und dem Baubezirksamt Lienz, dass nach dem Felssturz recht rasch eine praktikable Lösung gefunden werden konnte.“

In der Zeit der Sperre von 8 bis 18 Uhr heben Bagger des Baubezirksamtes die Gesteinsmassen des Felssturzes aus dem Flussbett der Schwarzach. „Geschätzte 2000 Kubikmeter Material müssen wir ausbaggern und per Lkw zu einem Zwischenlagerplatz talauswärts transportieren“, erklärt Harald Haider, Leiter des Baubezirksamtes in Lienz. Die Flusssohle muss um fünf Meter auf ihr ursprüngliches Niveau abgesenkt werden, um wieder hochwassersicher zu sein. „Dazu haben wir mehrere Felsbrocken gesprengt“, berichtete Haider.