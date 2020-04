Dachbrand im Donauzentrum: 160 Feuerwehrleute im Einsatz

Wien – Teile des Donauzentrums sind am Montag wie im Vorjahr erneut in Flammen gestanden. Gut 13 Monate nach einem Brand im März 2019 wurde am Nachmittag von der Wiener Berufsfeuerwehr im Laufe des Einsatzes wegen eines Dachbrandes wieder Alarmstufe 4 ausgerufen. Nach Informationen gegenüber der APA waren gegen 16.30 Uhr bereits 39 Fahrzeuge mit 160 Feuerwehrleuten im Einsatz.