Die „Trainer-Quarantäne" fördert auch bei Ramsbacher die Kreativität

Imst – Humor ist, wenn man trotzdem lacht: „Man muss immer das Positive herausheben, es gibt sicher keinen Imst-Trainer, der so lange ungeschlagen geblieben ist“, meldete sich Herbert Ramsbacher aus der unfreiwilligen „Trainer-Quarantäne“.

Überhaupt sei man rund um die Velly Arena gut aufgestellt: „Hut ab vor den Spielern, wie sie ohne Ziel vor Augen mit dieser Situation umgehen.“ Nach der Entscheidung des ÖFB-Präsidums ist immerhin klar, dass es in dieser Saison nicht mehr weitergeht. Im Gegensatz zu manch anderem Kollegen findet der Ex-Profi (FC Wacker, FC Südtirol) den Beschluss „okay“. Er wolle „nicht in der Haut der Entscheider stecken. Jeder, der das nicht entscheiden muss, ist jetzt g’scheit“, so der ehemalige Schwaz-II-Coach.