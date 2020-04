Handydaten zeigen: Menschen bewegen sich noch nicht wie vor Krise

In dieses Bild passt auch der Befund des vergangenen Wochenendes, wo am Samstag 53 und am Sonntag 65 Prozent der Bürger mehr oder weniger daheim blieben. Mehr als zehn Kilometer legten demnach am Samstag 16 und am Sonntag nur noch zehn Prozent der Österreicher zurück. Auch an den Wochenenden nahm die Mobilität im Vergleich zu den Vorwochen zwar deutlich, aber nicht übermäßig zu. Es scheine, als dass die Besorgungen am Samstag wieder vermehr erledigt werden, "es den traditionellen Ausflug am Sonntag aber nach wie vor so nicht gibt", so Mayerthaler.