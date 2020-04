Schlagerstar Michael Wendler (47) verlobte sich mit Freundin Laura (19)

Berlin – Schlagersänger Michael Wendler (47) hat seiner Freundin Laura Müller (19) einen Heiratsantrag gemacht. "I said yes" (Ich habe ja gesagt), schrieb sie am Montagabend auf Instagram – nebst einem Foto von den beiden, wie sie sich im Abendlicht auf einer Dachterrasse voller roter Rosen küssen.