Vor Nationalrat: Opposition gemeinsam für Covid-Unterausschuss

Wien – SPÖ, FPÖ und NEOS starten eine gemeinsame Gesetzesinitiative für die Schaffung eines Covid-19-Unterausschusses. Der entsprechende Initiativantrag wird am Mittwoch im Nationalrat in erster Lesung behandelt, gab SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt. Geeint ist die Opposition auch in der Forderung nach einem Stufenplan für die Schulöffnung.